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Жорстоке вбивство жінки у Вінниці: відео та фото підозрюваного

8.5тЧитати новину російською

Вінницька поліція показала молодика, який міг застрелити 32-річну Віталіну Плахотнюк.

Фото і відео підозрюваного опублікувала прес-служба ГУ НПУ в області. Також знімками поділився на своїй сторінці у Facebook брат загиблої Ярослав Петрушевець.

За його словами, ця людина була біля місця вбивства саме в той час, коли було вчинено злочин.

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Жорстоке вбивство жінки у Вінниці: відео та фото підозрюваного

"Можливо хтось упізнав знайомого, бачив, у який бік і куди попрямував! Дайте знати родичам за тел. 0939668454 або 0630244218. Та за тел. 102. Конфіденційність гарантуємо", - написав Петрушевець.

Також стало відомо, що поліція раніше підозрювала чоловіка вбитої, але виявилося, що є відео з камери спостереження біля місця злочину, і крім того колеги підтвердили, що підозрюваний весь день був на роботі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Плахотнюк знайшли мертвою буквально в декількох метрах від залізничних колій і автобусної зупинки. Убивця не взяв цінні речі і гроші.

У жінки залишилася шестирічна донька.

Місце
УкраїнаВінниця
Об'єкт
Національна поліція України
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