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Жорстоке вбивство студенток у Харкові: підозрюваний втік до Туреччини

5.3тЧитати матеріал російською

В Турции 5 січня затримали підозрюваного в жорсткому вбивстві двох студенток в Харкові, 22-річного Цокмезу Гусну Цана.

Він прибув на територію Туреччини 2 січня і з тих пір розшукувався Інтерполом, пише турецьке видання DHA (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Підозрюваний, імовірно, був хлопцем однієї з убитих дівчат. Його затримали і доставили в поліцейську дільницю", – уточнили в ЗМІ.

Затримання

Затримання

Скріншот

Новини
Перерізав горло двом студенткам: сплив скандальний факт про ймовірного вбивцю у Харкові
Підозрюваний

Підозрюваний

Національна поліція в Харківській області

Нагадаємо, що тіла двох турецьких студенток з перерізаним горлом знайшли в харківській орендованій квартирі. Підозри впали на хлопця однією з жертв, який зник відразу після вбивства.

Як писав OBOZREVATEL, 5 січня поліція Харківської області заочно оголосила Цану про підозру у скоєнні подвійного вбивства. Востаннє в Україні його бачили 31 грудня в період з 16:00 до 19:00 в районі вулиці Валентінівськой і станції метро "Студентська".

Місце
Туреччина
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