Жорстоке вбивство співробітника Адміністрації Порошенка: з'явилася інформація про підозрюваних

Підозрюваними у вбивстві Олександра Бухтатого, консультанта Адміністрації президента, тіло якого знайшли в Києві 14 березня, виявилися двоє громадян Вірменії.

Вони були затримані по гарячих слідах, повідомляється в сюжеті ТСН. 35-річні чоловіки приїхали в Україну в грудні минулого року, жили в хостелі поблизу автовокзалу, ніде не працювали.

Одразу після скоєння злочину підозрювані пішли витрачали гроші співробітника АП у найближчому магазині. Вийти на їхній слід, очевидно, допомогли камери спостереження і те, що злодії розраховувалися банківськими картками своєї жертви в магазинах.

Facebook Олександр Бухтатий

Крім продуктів, чоловіки витрачалися на ігрові автомати. Зняти з карток злочинці встигли близько 8 тисяч гривень.

"У одного з них був виявлений телефон затриманого, він у всьому зізнався, його вина доведена", — розповів керівник Шевченківського відділу поліції Києва Герман Приступа.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018 у Сумах убили екс-чиновника, колишнього депутата міськради Анатолія Жука. Його застрелили у дворі приватного будинку. Кілер кинув пістолет на місці злочину.

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