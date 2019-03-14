Жорстоке вбивство співробітника Адміністрації Порошенка: з'явилася інформація про підозрюваних

Підозрюваними у вбивстві Олександра Бухтатого, консультанта Адміністрації президента, тіло якого знайшли в Києві 14 березня, виявилися двоє громадян Вірменії.
Вони були затримані по гарячих слідах, повідомляється в сюжеті ТСН. 35-річні чоловіки приїхали в Україну в грудні минулого року, жили в хостелі поблизу автовокзалу, ніде не працювали.
Одразу після скоєння злочину підозрювані пішли витрачали гроші співробітника АП у найближчому магазині. Вийти на їхній слід, очевидно, допомогли камери спостереження і те, що злодії розраховувалися банківськими картками своєї жертви в магазинах.
Facebook Олександр Бухтатий
Крім продуктів, чоловіки витрачалися на ігрові автомати. Зняти з карток злочинці встигли близько 8 тисяч гривень.
"У одного з них був виявлений телефон затриманого, він у всьому зізнався, його вина доведена", — розповів керівник Шевченківського відділу поліції Києва Герман Приступа.
Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018 у Сумах убили екс-чиновника, колишнього депутата міськради Анатолія Жука. Його застрелили у дворі приватного будинку. Кілер кинув пістолет на місці злочину.
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