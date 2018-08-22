Жорстоке вбивство дівчини у Вінниці: з'явилося перше відео

Людиною, яка вдень 21 серпня у Вінниці застрелила 32-річну Віталіну Плахотнюк, нібито міг бути її колишній чоловік.

Цю версію обговорюють в соцмережах знайомі дівчини. Інформація з'явилася в одному з пабліків, після того, як брат Плахотнюк Ярослав Петрушевець звернувся до місцевих жителів у Facebook із проханням допомогти у розшуку вбивці дівчини (щоб подивитися відео з місця НП, доскрольте до кінця).

"Вбивця її чоловік. Сусідка бачила, як він зробив два постріли у спину, один у голову. Це мені тільки що сказали, його вже затримали", - написала у коментарі до посту в одній з вінницьких груп Світлана Білоконь.

Водночас Вадим Гладков став на захист чоловіка вбитої.

"Я з чоловіком її працюю на одній фірмі. І він в цей час був на фірмі разом із нами! Не пишіть брехні, що це чоловік, навіщо обманюєте людей! Є відео з усіх камер спостереження, де записано, що він був на фірмі. Оперативники взяли відео", - повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Плахотнюк знайшли мертвою буквально в декількох метрах від залізничних колій і автобусної зупинки. Убивця не взяв цінні речі і гроші.

У жінки залишилася шестирічна дочка.