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Жорстоке вбивство держохоронця в Києві: суд відпустив боксера під заставу в 600 тисяч

3.6тЧитати матеріал російською

Затриманого боксера Петра Очеретяного, підозрюваного у вбивстві 26-річного співробітника Управління державної охорони, відпустили під заставу.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний", йдеться про 600 тисяч гривень.

Також уточнюється, що на чоловіка надягнули електронний браслет.

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Петро Очеретяний

Петро Очеретяний

Соцмережі

Петро Очеретяний

Петро Очеретяний

Соцмережі

Петро Очеретяний у залі суду

Петро Очеретяний у залі суду

Кадр відео з місця злочину

Кадр відео з місця злочину

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL:

  • 2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента одним ударом у голову. Приводом для цього стала "дорожня" суперечка — нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.

  • Боксер утік із місця події і добу ховався від правоохоронців, змінивши зовнішність. Після розголосу його імені та прізвища Петро Очеретяний сам прийшов у поліцію разом зі своїм адвокатом.

  • Підозрюваному у вбивстві боксеру обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави.

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Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
судвбивство
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