Жорстоке вбивство держохоронця в Києві: суд відпустив боксера під заставу в 600 тисяч

Затриманого боксера Петра Очеретяного, підозрюваного у вбивстві 26-річного співробітника Управління державної охорони, відпустили під заставу.
Як повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний", йдеться про 600 тисяч гривень.
Також уточнюється, що на чоловіка надягнули електронний браслет.
Петро Очеретяний
Соцмережі
Петро Очеретяний
Соцмережі
Петро Очеретяний у залі суду
Кадр відео з місця злочину
Інформатор
Як писав OBOZREVATEL:
2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента одним ударом у голову. Приводом для цього стала "дорожня" суперечка — нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.
Боксер утік із місця події і добу ховався від правоохоронців, змінивши зовнішність. Після розголосу його імені та прізвища Петро Очеретяний сам прийшов у поліцію разом зі своїм адвокатом.
Підозрюваному у вбивстві боксеру обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави.
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