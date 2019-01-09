Жорстоке вбивство держохоронця в Києві: суд відпустив боксера під заставу в 600 тисяч

Затриманого боксера Петра Очеретяного, підозрюваного у вбивстві 26-річного співробітника Управління державної охорони, відпустили під заставу.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний", йдеться про 600 тисяч гривень.

Також уточнюється, що на чоловіка надягнули електронний браслет.

Як писав OBOZREVATEL:

2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента одним ударом у голову. Приводом для цього стала "дорожня" суперечка — нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.

Боксер утік із місця події і добу ховався від правоохоронців, змінивши зовнішність. Після розголосу його імені та прізвища Петро Очеретяний сам прийшов у поліцію разом зі своїм адвокатом.