Жорстоке вбивство 11-річної Даші: в Одесі показали фото підозрюваного

В Одесі показали фотографію підозрюваного в жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова.

Як відомо, жителю села Іванівка, якого затримали за злочин, 22 роки. Хлопець до останнього не викликав підозр, так як здавався всім тихим і вів усамітнений спосіб життя. За словами матері підозрюваного, в день вбивства він сходив в душ, грав в комп'ютерні ігри і дивився фільм в навушниках.

Микола Тарасов Autoмаяк Одеси

Миколу заарештували після того, як тіло дитини було виявлено у вигрібній ямі його будинку. Правоохоронці побоюються, що розлючені люди можуть влаштувати самосуд над підозрюваним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підозрюваний не признавався в скоєному до тих пір, поки його не видала місцева мешканка. За його словами, вбивство дівчинки сталося саме в тому місці, де жителі Іванівки чули крик.

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що хлопець не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці.

Близькі 11-річної Дарини впізнали тіло дитини. За словами слідчого, батьки 22-річного підозрюваного, швидше за все, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката. Правоохоронці розповіли, що хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

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