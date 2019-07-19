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Жорстока розправа над ексмером із Молдови під Одесою: затримано ймовірного замовника

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В Одесі поліція затримала організатора розбійного нападу та вбивства ексмера Тирасполя Андрія Безбабченка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

"Зараз організатор розбійного нападу та умисного вбивства заарештований. Вживаються заходи щодо затримання інших співучасників злочину", – йдеться у повідомленні.

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У НПУ нагадали, що у травні 2019 року в поліцію звернулася дружина загиблого із заявою про зникнення свого чоловіка і його автомобіля. Пізніше тіло Безбабченка зі слідами насильницької смерті знайшли на території нежитлової споруди в Лиманському районі.

Підозрюваним у вбивстві виявився 56-річний уродженець сусідньої держави. Зловмисник вирішив заволодіти майном колишнього мера.

"Для реалізації замисленого він підібрав трьох спільників. За заздалегідь розробленим планом зловмисники проникли до будинку і побили його, вимагаючи гроші та цінності. Не отримавши бажаного, потерпілого пов'язали, після чого в багажнику його ж машини вивезли в безлюдне місце, де вбили", – повідомили у поліції.

Андрій Безбабченко

Андрій Безбабченко

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Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 4 ст. 187 КК (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція оголосила про підозру чоловіку із Києва, який погрожував 30-річному кандидату у народні депутати вбивством.

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Місце
Україна Одеса
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