"Жорстока людина": мати Ноздровської назвала можливого замовника вбивства доньки

Замовити вбивство правозахисниці Ірини Ноздровской міг Дмитро Росошанський, який раніше скоїв ДТП, в якому загинула молодша сестра Ірини.

Таку думку висловила мати загиблої Катерина Дуняк під час прес-конференції 23 березня, повідомляє кореспондент "Обозревателя".

"Замовником вбивства моєї старшої дочки Ірини є Дмитро Россошанський. Наші знайомі говорили, що він помститься доньці. За їх словами, Дмитро жорстока людина і прибере Іру", - розповіла жінка.

За словами Катерини, її дочка не вірила, що хтось із сім'ї Россошанськ піде на вбивство.

"Але вони пішли на це", - зазначила жінка, додавши, що у Россошанського-молодшого є друзі наркомани, які і могли скоїти вбивство.

Судове засідання. Зліва направо: Ірина Ноздровская, її дочка Анастасія, мати Катерина і батько Сергій.

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Донька Ноздровської Анастасія в коментарі "Обозревателю" повідомила, що Юрій Росошанський (батько Дмитра), якого поліція підозрює у вбивстві правозахисниці, не міг самостійно вбити її мати.

"Йому допомагали. Це люди, пов'язані з Дмитром Россошанський, їх три людини", - розповіла дівчина, зазначивши, що прізвища підозрюваних вона повідомила поліцейським практично відразу, як стало відомо про смерть Ірини Ноздровской.

Юрій Россошанський

Дмитро Россошанський

Як повідомляв "Обозреватель", Ноздровську знайшли мертвою 1 січня 2018 року в річці біля села Демидів. В її вбивстві підозрюють батька Дмитра Росошанського Юрія. Зараз обидва Росошанські знаходяться в СІЗО: Юрій за підозрою у вбивстві, Дмитро - за вчинення ДТП, в якому загинула молодша сестра Ірини Світлана Сапатінская .