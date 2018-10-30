Жорстока бійка дівчаток у Рівному: з'явилися нові подробиці

Дівчатка-підлітки, які влаштували бійку серед білого дня у Рівному, тягали одна одну за волосся і каталися по землі.

За словами місцевої мешканки Ольги Константинової, за цим інцидентом спостерігали до десяти чоловік, йдеться у сюжеті телеканалу "UA: Рівне".

"Дівчата стояли, дивилися, ніхто нічого не робив. Потім почали обзивати й розбігатися", — розповіла вона.

На думку психолога Василя Галябара, конфлікти між підлітками виникають через невміння домовлятися.

"Вони це не робили жартома, я чув, як вони лаються, когось виховують, тобто, вони впевнені у своїй правоті. Ось це мене хвилює. Очевидно, у них був досвід, що битися можна. Це такий недолік соціального розуму. Якщо до 15 років не відклалося, це найбільша проблема", — зазначив він.

У поліції з'ясували, що дівчатка є студентками училища.

Інспектор відділу ювенальної превенції Нацполіціі області Тетяна Михайлюк повідомила, що всіх учасниць бійки встановили. "Вони підтвердили, що претензій одна до одної не мають, конфлікт вичерпано", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві сталася масова бійка у тролейбусі, момент потрапив на відео.