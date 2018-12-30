Жорстко помстилися ''Л/ДНР'': стало відомо про новий успіх ЗСУ на Донбасі

Бійці Операції Об'єднаних сил 29 грудня ліквідували в районі Авдіївки двох терористів.

Про це розповів офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц") в своєму Facebook, уточнивши, що таким чином військові відповіли на передноворічну провокацію.

"Вчора в районі н.п.Авдіївка диверсійна група вирішила привітати воїнів ОС з Новим роком. Хлопці були не проти. Окупанти під ялинку отримали 2 ліквідованих та 1 пораненого. Щоденна праця захисників, щоб Ви святкували новорічні та різдвяні свята", – написав офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 29 грудня на Донбасі був оголошений режим припинення вогню в зоні бойових дій.

Незважаючи на це, терористи тут же порушили домовленості, обстрілявши позиції ООС з гранатомета.