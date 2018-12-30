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Жорстко помстилися ''Л/ДНР'': стало відомо про новий успіх ЗСУ на Донбасі

29.8тЧитати матеріал російською

Бійці Операції Об'єднаних сил 29 грудня ліквідували в районі Авдіївки двох терористів.

Про це розповів офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц") в своєму Facebook, уточнивши, що таким чином військові відповіли на передноворічну провокацію.

"Вчора в районі н.п.Авдіївка диверсійна група вирішила привітати воїнів ОС з Новим роком. Хлопці були не проти. Окупанти під ялинку отримали 2 ліквідованих та 1 пораненого. Щоденна праця захисників, щоб Ви святкували новорічні та різдвяні свята", – написав офіцер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 29 грудня на Донбасі був оголошений режим припинення вогню в зоні бойових дій.

Незважаючи на це, терористи тут же порушили домовленості, обстрілявши позиції ООС з гранатомета.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапстан 🇷🇺🐐 фуфло! Кремель~рейх! МИД Кацапии~кацапенрейхканцелярия! Комические силы Кацапстана 🇷🇺🐐, люфтваффе. Пехота-Вермахт. ФСБ Кацапии абвер! ОМОН Кацапии-гестапо! Президент Кацапии-фюрер! Олень Кацапии-Штурнбанфюрер СС-Шойгу. В главной роли фюрера-Путин хуйло 🖕🇷🇺 https://youtu.be/uPEEq0J1kIE
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, ждите сегодня борт с запчастями потерьнетов.
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Makc Махов
Makc Махов
Писин Какс, ногу ефрейтора Козлова забирать будете? Она заблудилась! 😀🇷🇺💩💥🖕😁🐐🇷🇺🖕😁
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
В последнее время в интернете расплодились разные тесты, по истории, географии и т.д. Предлагаю вам тест на грамотность Президента Украины. А именно, употребление частицы «НЕ». Как, Вы думаете, он ответил на вопрос журналиста, на каких условиях и когда он отменит военное положение? Варианты ответа: 1. Я не отменю военное положение, если Россия не нападет на Украину. 2. Я отменю военное положение, если Россия не нападет на Украину. 3. Я не отменю военное положение, если Россия нападет на Украину. 4. Я отменю военное положение, если Россия нападет на Украину. Один из вариантов правильный. Не знаете? Я так и знал. Порошенко: «Если не начнётся широкомасштабная агрессия, вторжение Вооружённых сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии соприкосновения (на Донбассе) и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет». Смешно? Я же предупреждал.
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Makc Махов
Makc Махов
Каменский Валентин,ну так Путин-Хуйло! Хоть с тестом, хоть поиском Яндекс! 😁🖕🇷🇺🐐💥💩😀
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