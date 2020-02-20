"Жодного сепара немає!" Журналіст розгромив фейки про здачу Золотого і показав переможне відео

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко розвінчав фейкові заяви у соцмережах, нібито українці зі значними втратами особового складу "здали сепаратистам" населений пункт Золоте на Донбасі, де нещодавно намагалися прорватися російсько-окупаційні війська.

Таку заяву він зробив із фронту, опублікувавши відеодоказ у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Від подібних повідомлень інтернет зараз просто гуде: у Золотому 72-ка вимушено залишила 5 опорних пунктів, 4 – 300-х та 3 – 200-х, і відійшла до смт. Горське. Золоте залишили сепарам", – навів військкор приклад провокативного повідомлення.

Андрій Цаплієнко

У фейку також стверджувалося, мовляв, під вказаним населеним пунктом відбувся жорсткий танковий бій, натомість наказів від військового командування не було і нібито "на відповідь хлопці чекали годину.

Фейкові новини про здачу позицій ЗСУ в Золотому Telegram-канал Андрія Цаплієнка

Водночас зі свого боку журналіст зауважив, що ніяких сепарів у Золотому немає. За його словами, населений пункт досі надійно обороняють військовослужбовці Збройних сил України.

"Ми щойно звідти приїхали. Жодного так званого сепара не бачили. Лише подивилися в очі спокійним і впевненим у собі українським військовим", – наголосив Цаплієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Цаплієнко заявив, що бій на Донбасі в районі Золотого 18 лютого був дуже важким і призвів до втрати не менше однієї позиції наших захисників.

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