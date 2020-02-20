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20 лютого • оновлено в 11:19
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"Жодного сепара немає!" Журналіст розгромив фейки про здачу Золотого і показав переможне відео

3.9т
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Військовий журналіст Андрій Цаплієнко розвінчав фейкові заяви у соцмережах, нібито українці зі значними втратами особового складу "здали сепаратистам" населений пункт Золоте на Донбасі, де нещодавно намагалися прорватися російсько-окупаційні війська.

Таку заяву він зробив із фронту, опублікувавши відеодоказ у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Від подібних повідомлень інтернет зараз просто гуде: у Золотому 72-ка вимушено залишила 5 опорних пунктів, 4 – 300-х та 3 – 200-х, і відійшла до смт. Горське. Золоте залишили сепарам", – навів військкор приклад провокативного повідомлення.

Андрій Цаплієнко

Андрій Цаплієнко

У фейку також стверджувалося, мовляв, під вказаним населеним пунктом відбувся жорсткий танковий бій, натомість наказів від військового командування не було і нібито "на відповідь хлопці чекали годину.

Фейкові новини про здачу позицій ЗСУ в Золотому

Фейкові новини про здачу позицій ЗСУ в Золотому

Telegram-канал Андрія Цаплієнка

Водночас зі свого боку журналіст зауважив, що ніяких сепарів у Золотому немає. За його словами, населений пункт досі надійно обороняють військовослужбовці Збройних сил України.

"Ми щойно звідти приїхали. Жодного так званого сепара не бачили. Лише подивилися в очі спокійним і впевненим у собі українським військовим", – наголосив Цаплієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Цаплієнко заявив, що бій на Донбасі в районі Золотого 18 лютого був дуже важким і призвів до втрати не менше однієї позиції наших захисників.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
посмотрели в глаза спокойным и уверенным в себе украинским военным и поехали себе в столицу воюющей страны пиво пить.....
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фил филька
фил филька
этот журналист сломался - несите другого ибо каждый майдановец знает что на востоке украины только российские вооруженные формирования и никаких сепаров нет)) ☦⛎⛔❌⭕
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