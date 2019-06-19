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Колега Тимчука розповів про останню зустріч із загиблим

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За кілька днів до своєї загибелі народний депутат України від "Народного фронту", координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук перебував в абсолютно нормальному настрої.

Про це повідомив в ефірі ObozTV колега загиблого по фракції, депутат Верховної Ради Андрій Тетерук. Він розповів про свою останню зустріч з Тимчуком, якого знайшли мертвим 19 червня.

За словами Тетерука, востаннє він бачив Тимчука в стінах парламенту.

"Він прийшов на роботу, це було на днях, привітався. В абсолютно нормальному настрої та стані здоров'я. Не було жодних натяків, що він перебуває в стресовому стані. Ми нормально поспілкувалися і потім він пішов у своїх справах", – згадав нардеп.

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"Не було жодних моментів, які б дали мені підставу вважати, що йому потрібна допомога чи додатковий захист. Це було наше нормальне спілкування", – наголосив він.

При цьому Тетерук зізнався, що не знає, чому в день своєї смерті Тимчук перебував удома, а не на роботі.

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Депутат закликав не робити поспішних висновків і не плодити плітки й чутки з приводу загибелі Тимчука, щоб не завдавати болю його рідним.

"Щоб коментувати, що насправді сталося, ми повинні почути версію правоохоронних органів. Саме вони встановлять умови і обставини його трагічної загибелі", – зазначив він.

Також Тетерук звернувся до правоохоронних органів з проханням тримати суспільство в курсі справи, враховуючи її резонанс.

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

Дарія Давиденко / Apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У середу, 19 червня, народний депутат від "Народного фронту", координатор сайту "Інформаційний спротив", відомий військовий блогер Дмитро Тимчук був знайдений мертвим у своїй квартирі на бульварі Перова в Києві.

  • Депутат отримав вогнепальне поранення в голову. Першою виникла версія про нещасний випадок: що Тимчук чистив зброю і випадково вистрілив в себе.

  • Поліція відкрила провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідство розглядає три основні версії – вбивство, самогубство і нещасний випадок.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Дмитро ТимчукАндрій Тетерук
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
народний фронтінформаційне опірдепутатсмерть
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