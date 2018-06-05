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"Жлобський мову": в Кропивницькому депутати відмовилися виступати українською

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У Кропивницького на засіданні 21-ї сесії Подільської районної ради стався мовний скандал - кілька депутатів відмовилися виступати українською мовою, назвавши її "жлобською".

Інцидент стався 5 червня після виступу депутата від ВО "Свобода" Олени Яцун, яка зачитала звернення від групи депутатів Верховної Ради щодо прийняття антиолігархічного пакета докорінних перетворень, передає місцеве видання "Утренний город".

Після зачитання до неї звернувся з уточненнями депутат від "Оппоблока" Олександр Пустовий, який заявив про те, що юридично неправильно називати державу Росію "Московією" і хто такі депутати Подільської ради, щоб вирішувати такі глобальні питання.

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При цьому депутат виступав російською мовою. Присутня на сесії депутат Фортечного районного в м. Кропивницькому ради Олена Скочко зробила депутату від "Оппоблока" зауваження, що він повинен виступати державною мовою, а не мовою окупанта. На що деякі народні обранці почали обурюватися: "Російську мову розуміє кожен!".

У відповідь Скочко зазначила, що депутати і чиновники в державних органах повинні виступати тільки українською. На що депутат від "Батьківщини" Андрій Сілівейстров заявив: "Це жлобська мова, всі розмовляють одне слово - так, одне - так".

Відзначається, що після цього Пустовий все ж перейшов на українську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп Михайло Добкін по-хамськи поглумився над українською мовою .

Місце
УкраїнаКропивницький
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