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18 вересня • оновлено в 05:51
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"Живуть в найглибшій ж..." Цимбалюк пояснив цинічну ідею "ДНР"

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Незважаючи на те, що Росія намагається змусити Україну визнати терористичні "Л/ДНР" через Мінські угоди, сама країна-агресор прекрасно розуміє, що вони – звичайна пропагандистська фікція. За нею ховаються злидні й страждання мільйонів людей.

Таку позицію в своєму відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку, до кінця).

"Ці товариші хочуть, щоб ми погодилися і сприймали Мінські домовленості як легалізацію бандитських "республік", які створила Російська Федерація на території сходу України. Жителі Донецька жартують, мовляв, Кремль придумав "ДНР", щоб жителі "ДНР" не відчували, що вони живуть в найглибшій ж..." – говорить він.

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"Але, тим не менше, Кремль, російська адміністрація всіляко намагається зберегти так звані "республіки". І це при тому, що за великим рахунком ця конструкція призводить до страждання українців, в основному російськомовних, які там проживають", – підкреслив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк вважає, що на переговорах "нормандської четвірки" Кремль може піти на зустріч президенту України Володимиру Зеленському тільки в двох питаннях – обмін полоненими і розведення військ. Однак він ні за що не погодиться виводити свої війська з Донбасу для проведення там виборів.

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Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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CARGO 100
CARGO 100
"Живут в самой глубокой ж..." Поэтому тебя с Москвы не выгнать ...
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70rus xxx
70rus xxx
Зачем на фото показали окраину Киева?
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