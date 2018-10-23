''Живий щит?'' У бійні з Росляковим знайшли серйозну неточність

У мережі підставили під сумнів інформацію про те, що кілька першокурсників закидали камінням Владислава Рослякова, підозрюваного у нападі на Керченський політехнічний коледж.

"Мені дуже шкода дітей загиблих! Але! 1. Історія другої світової війни в СРСР, наприклад, підміняли розповідями про подвиги та героїзм - традиція. 2. Камінням? У коридорах? Класах? Буфеті? Не потрапили? (Росляков у бібліотеці в білосніжній футболці, чистих штанях і стерильних берцах)", - пише RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Блогер показав пост кореспондента "Комсомольської правди" Романа Голованова, де той назвав імена студентів, які закидали камінням керченського стрілка.

"Цим хлопцям 15-16 років. Коли керченський стрілок убивав людей у коледжі, четвірка героїв створила "живий щит". Вони закидали маніяка камінням, поки дівчатка рятувалися і тікали від пострілів. Хлопці вберегли багато людських життів у той день. Самі героїчно загинули. Запам'ятайте їхні імена й обличчя: Микита Флоренський, Владислав Вердібоженко, Данило Пипенко, Сергій Степаненко", - написав журналіст, опублікувавши знімки дітей.

Першокурсники коледжу в Керчі Роман Голованов / Facebook

Керч, теракт

Мені дуже шкода дітей загиблих!

Але!

1.Історія другої світової війни в СРСР, наприклад, підміняли розповідями про подвиги і героїзм-традиція

2.КАМНЯМІ? У коридорах? Класах? Буфеті?

Не потрапили? (Росляков в бібліотеці в білосніжній футболці чистих штанях і стерильних берцах) pic.twitter.com/nc6SCP57en - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті теракту в Керчі загинула 21 людина. Знаходити тіла загиблих студентів і викладачів продовжували і наступної доби, оскільки вони лежали під завалами в результаті вибуху.

У мережі вже вказували на неузгодженості в звинуваченнях Владислава Рослякова, якого знайшли мертвим у бібліотеці. Зокрема, користувачі задалися питанням, чому він опинився у нових берцах і чистому одязі, незважаючи на те, що навколо було багато крові й диму. Крім того, з'явилася інформація, що у стрільця було чотири спільники.