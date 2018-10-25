''Живі стоять на трупах'': в порту Одещини через бюрократію вмирають сотні овець

У поромному терміналі Чорноморського порту від голоду і спраги вмирають три сотні овець, яких заборонила вивозити ветеринарна служба.

Живий вантаж закритий в фурі без води і їжі вже майже два тижні. Машина не може виїхати за межі порту, а господарі не можуть передати на територію хоч якийсь корм. Тварин неможливо ні нагодувати, ні напоїти. Одна за одною вони вмирають, а живі стоять на трупах. Сморід навколо - неймовірний, передає ТСН.

"Я билася, я зверталася до наших ветеринарів, на що мені відповіли, що нічим допомогти не можуть. Одеса направляє мене на Київ, Київ відправляє мене в Одесу. Я неодноразово стукала в усі двері, на що мені відповіли, що це не їх проблема і щоб я вирішувала, як хочу. Тварини мучаться, і я страждаю разом з ними", - розповідає власниця овець Олена Севинч.

Власниця овець і добровольці з сусідніх фур намагалися хоч якось підтримати тварин - ламали гілки, збирали навколо суху траву. Але як нагодувати три сотні овець декількома руками в портовому терміналі?

Овець експортували поромом до Туреччини. Здорові, оглянуті фахівцями, вони пройшли належний карантин і вирушили через море. Але покупець за своїм товар не з'явився, і вантаж повернули в Україну. Пором привіз фуру в порт, а далі ситуація зайшла в глухий кут.

Ветеринарна служба заборонила вивозити тварин з території терміналу. Мовляв, хто знає, яку заразу вони підхопили. Однак коментувати ситуацію відмовляється.

У департаменті ветмедицини пояснюють, що закон забороняє ввезення тварин з країн, де зафіксовано спалахи небезпечних хвороб.

"У Туреччині, і в тому числі в 2018 році, реєструються такі небезпечні захворювання, як ящур, чума дрібних журн, блутан і ряд інших. У нас немає підтвердження компетентного органу, що вони не мали там ніякого контакту з іншими тваринами, не розвантажувалися і навіть не спускалися на територію. Дані тварини підлягають або поверненню назад в Туреччину, або знищенню на території України за кошти власника або перевізника", - заявив заступник директора департаменту безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Артем Саєнко.

При цьому для того, щоб убити потенційно небезпечних тварин, їх також необхідно вивезти за межі порту, аж до Вінницької області, а зробити це без дозволу також неможливо.

"Поза камерою власниця розповідає: їй пропонували вирішити питання за хабар, але вона відмовилася. Кинути овець, яких сама ростила, напризволяще теж не може. Тому живе в кабіні фури, в страшному смороді, вдень і вночі слухаючи, як в муках вмирають плоди праці її і співробітників і очікувані заробітки", - сказано в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Одещині підтвердили випадок захворювання "сибіркою".