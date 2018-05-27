"Живете в Криму?" Пропагандисти КремльТВ яскраво підкололи Аксьонова

В ефірі російської пропагандистської програми "60 хвилин" телеведуча Ольга Скабєєва підколола лідера кримських окупантів Сергія Аксьонова.

Відповідне відео опублікував в Facebook бізнесмен Сергій Запорізький.

В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" Аксьонов заявив, що на ньому нібито зовсім не відображаються введені після окупації Криму санкції.

"Ми нічого особливо не втратили. Особисто мені взагалі до лампочки ці санкції. Я сьогодні живу в своїй країні рідній і мені є куди подорожувати", - заявив окупант.

Але тут же пропагандистка Скабєєва перебила Аксьонова, сказавши: "Куди вам подорожувати, якщо ви і так живете в Криму?"

Як писавOBOZREVATEL, раніше Аксьонов закотив істерику перед жителями Криму.