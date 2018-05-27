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"Живете в Криму?" Пропагандисти КремльТВ яскраво підкололи Аксьонова

5.1тЧитати новину російською

В ефірі російської пропагандистської програми "60 хвилин" телеведуча Ольга Скабєєва підколола лідера кримських окупантів Сергія Аксьонова.

Відповідне відео опублікував в Facebook бізнесмен Сергій Запорізький.

В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" Аксьонов заявив, що на ньому нібито зовсім не відображаються введені після окупації Криму санкції.

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"Ми нічого особливо не втратили. Особисто мені взагалі до лампочки ці санкції. Я сьогодні живу в своїй країні рідній і мені є куди подорожувати", - заявив окупант.

Але тут же пропагандистка Скабєєва перебила Аксьонова, сказавши: "Куди вам подорожувати, якщо ви і так живете в Криму?"

Як писавOBOZREVATEL, раніше Аксьонов закотив істерику перед жителями Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Росія
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