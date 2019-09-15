Чи є життя після "Плану Штайнмаєра?"

Звісно є. Прямо зараз, простими словами - про цілком ймовірне майбутнє.

Вибори на окупованій території без контролю України (але під контролем росії і стволами бойовиків) переведуть всі без винятку процеси, що відбуваються там - в ранг законних і легітимних.

Незаконні збройні формування на окупованій території Донбасу - стануть законними збройними формуваннями.

Лідери незаконних утворень стануть легітимними представниками влади, з особливими повноваженнями, регульованими "особливим статусом".

Самі "закони", за якими живе окупована територія - стануть справжніми законами.

Навіть "на підвал" громадяни України будуть потрапляти згідно "особливого" законодавства України. А все "віджате" буде за ним легітимізовано.

А потім ці закони вони понесуть на решту території.

"Контроль за кордоном України" буде здійснюватися тими ж силами і персоналіями, які вели по нам вогонь п'ять з гаком років, тепер вони - теж Україна. Фактично, доступ в Україну з боку росії - буде повністю в руках росії.

Люди, які вбивали, катували, грабували - стануть повноцінними громадянами України, і будуть вільно переміщатися по її території, під захистом законів України. Ви ж вірите, що вони більше не будуть вбивати, катувати і грабувати, правда?

Територією з "особливим статусом", швидше за все, стануть вся Донецька і Луганська область.

Армія піде в ППД і буде скорочена, демотивована і, цілком ймовірно - частково роззброєна, у рамках подальшого руху до "повного миру".На "території з особливим статусом" буде своя "частина української армії", набрана з тих, хто нас вбивав. Не виключено, що склад бригад ЗСУ, розквартированих на сході, "логічно" замінять особовим складом з жителів "особливої" території.

Вчорашні злочинці стануть суб'єктами політичного процесу, і почнуть входити в державну структуру, в рамках "кроків по об'єднанню України".

Відновлення не тільки зруйнованої інфраструктури Донбасу, але і всього, що розікрадено, вирізано на металобрухт або вивезено до Росії - на багато років ляже фінансовим тягарем на кожного жителя України. Виключаючи жителів "територій з особливим статусом".

Розпоряджатися цими грошима будуть саме ті, хто руйнував, розкрадав, знищував і вивозив у росію все, що має вартість.

Питання повернення Криму буде поховано назавжди і остаточно.

Росія отримає повний вплив на Україну як через "території з особливим статусом", так і через повне звільнення від міжнародних санкцій.

Далі буде "відновлення добросусідських відносин" через панування Росії в економіці і інформаційному полі.

Новини Важкі часи ляльководів

І це ще не були погані новини.

Погані новини - що це буде тільки початковою нульовою фазою ліквідації України як незалежної держави.

І ви будете до останнього не погоджуватися з цим. Поки не дізнаєтеся результати першого одностайного референдуму.

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