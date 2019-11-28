Життя перетворилося на пекло: як в Україні борються з "божевільним терором"

Коли злочини скоюють люди з психічними розладами, постраждалим можна не розраховувати на правосуддя. Наявність діагнозу – по суті індульгенція для злочинця.

Про шокуючі випадки "неадекватного терору" і чи можна "позбутися" від небезпечного сусідства – в публікації OBOZREVATEL.

Йшов убивати

Раніше ми розповідали про жахливий випадок у житловому будинку по вулиці Василенка у Києві. Неадекватний чоловік увірвався в квартиру 67-річного полковника Збройних сил України у відставці Миколи Чорненького. Він став по-звірячому бити господаря квартири і напевно убив би, якби не дочка Миколи, що відтягнув буйного чоловіка від уже непритомного батька.

Микола Чорненький (з онуком) – до нападу і після. Школяр був свідком нападу на дідуся

Минуло більше року, але винуватець не поніс відповідальності і продовжує наводити жах на сусідів.

"З вікна він кричить, що всіх уб'є. Стукає ногами в двері жителів, цілодобово включає гучну музику. Поліція на виклики навіть не приїжджає", – розповіла OBOZREVATEL дочка потерпілого Катерина Чорненька.

Дівчина каже, що неадекват зробив з її батька інваліда. У результаті нападу Микола Чорненький отримав перелом кісток обличчя зі зміщенням.

Микола Чорненький у лікарні

Сама Катерина в шоці від того, як поліція веде справу. Так, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "нанесення ушкоджень середньої тяжкості", тоді як незалежний експерт встановив, що її батько отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Дівчина каже, що після слідчого експерименту потерпілим наполегливо пропонували... підписати порожній аркуш. Також слідча, за її словами, неодноразово переконувала сім'ю відмовитися від відкриття кримінального провадження, оскільки справа "марна".

Сім'я направила лист до Генеральної прокуратури, в якому розповіла про порушення у досудовому розслідуванні

Катерина каже, що на тлі всього пережитого, а також беззаконня, її мати потрапила до лікарні. "Сестра теж живе в постійному страху за дитину. Наше життя перетворилося на пекло", – розповіла дівчина.

Катерина вважає, що поліція розслідує справу з небажанням, тому що родичі нападника мають відношення до правоохоронних органів.

"Бойовий" дідусь

Жителю будинку по вулиці Метрологічній, 10 у Києві – 80-річному Івану Г. вдається тримати в напрузі весь будинок. Чоловік неодноразово влаштовував у своїй квартирі пожежі. Востаннє він залишив чайник на кухні і пішов спати. Сталося це в день виборів президента України – 31 березня. У гасінні пожежі тоді брали участь три одиниці техніки.

Будинок на вулиці Метрологічній, 10 у Голосіївському районі Києва OLX.ua

Будинок на вулиці Метрологічній, 10 у Голосіївському районі Києва Google. Maps

Голова Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків "Зірка" Алла Маркіна розповіла OBOZREVATEL, що житель їхнього будинку – соціально небезпечна людина.

"Після пожежі в березні ми написали колективне звернення до газової служби, і пенсіонеру відключили газ. Тим не менш він продовжує розводити в квартирі вогонь, який потім гасить. Він непередбачуваний. Всі чекаємо, що він нападе на когось, або влаштує пожежу в квартирі або підвалі будинку", – розповіла вона.

У державні служби з проханням взяти участь у долі мешканця люди поки не зверталися.

"Консультувалася з дільничним, він сказав: для того, аби покласти людину на лікування в психіатричну лікарню, потрібно звернення його родичів. Але в Івана Федоровича залишилася з рідних лише дочка, яка порвала з ним будь-які зв'язки. Свого часу батько з дружиною її сильно гнобили", – розповіла вона.

За словами Алли Маркіної, пенсіонер раніше уклав договір із фірмою "Пансіон", яка повинна наглядати за ним, в обмін на квартиру. "Але, я не бачу, щоб за ним особливо дивилися", – розповіла Маркіна.

Голова каже, що багатьом жителям їх будинку по-людськи шкода пенсіонера – в минулому військового. З іншого боку, від його неадекватних вчинків можуть постраждати люди.

Який вихід?

Якщо людина, що перебуває на обліку у психіатра, здійснює неправомірні дії, потрібно в будь-якому випадку викликати поліцію, і правоохоронці повинні реагувати на порушення, розповів OBOZREVATEL експерт-криміналіст Юрій Ірхін.

Госпіталізація ж людини в психіатричні медустанови (окрім випадків примусового лікування) відбувається добровільно – на прохання пацієнта або його усвідомленої письмової згоди. Про це говорить Закон України "Про психіатричну допомогу".

Примусове лікування можливе в тому випадку, якщо особа поводиться неадекватно і може завдати шкоди собі чи оточуючим через свій психічний стан.

P. S. Реальність така, що навіть у разі загрози оточуючим, не факт, що психічно хвору людину покладуть на примусове лікування. При цьому люди, які постраждали від неадеквата, будуть довго домагатися справедливості. Приклад – сумна історія з нападом на Миколу Чорненького.

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