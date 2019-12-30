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30 грудня • оновлено в 12:18
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"Жити неможливо! А тут – Голлівуд": звільнений з полону українець зробив зізнання про Донбас

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Терористи на Донбасі ловлять на непідконтрольнійУкраїні території людей і кидають в полон.

Про це розповів звільнений українець Максим Теорентер, який чотири роки був в полоні, передає "Ліга".

"Кожен день там (на окупованій території – Ред.) ловлять людей. Жити людям неможливо. Все незадоволені. Україна – це як Голлівуд! Ви не уявляєте ... Приїжджаєш сюди – ніби в Голлівуд потрапив", – поділився Теорентер.

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Він згадував, що за всі роки полону, він боровся за своє життя і честь.

"Повірте, у нас хочуть забрати цю честь і цю свободу. Дуже складно там, нас там дуже не люблять", – додав українець.

Максим Теорентер

Максим Теорентер

Скріншот

Теорентер розповів, що після звільнення він хоче прийти в себе, відпочити і усвідомити, що відбувалося всі ці чотири роки, поки він був у полоні.

Також він додав, що в заручниках російських терористів – то, що він сам бачив і знає, знаходиться ще 15 осіб, і тільки в одній з колоній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л / ДНР", в ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.

Після обміну в Росії зажадали, щоб Україна закріпила в Конституції особливий статус Донбасу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Голливуд, бутылка ,граната и ты уже в хронологическом никрологе, сса-ный херой ВСУ.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если так можно назвать усраинский триперный гадюшник, всё наигранно.
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De Paco Viro
De Paco Viro
Парень прав, нынешняя Украина, как Голливуд! Голливуд, как известно, фабрика грёз! Если парень не дурак, и будет работать на лохотрон "Украина" поддерживая майданные мифы и грёзы - будет жить, начнет критиковать - "патриоты" быстро развеят его грёзы.
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