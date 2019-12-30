"Жити неможливо! А тут – Голлівуд": звільнений з полону українець зробив зізнання про Донбас

Терористи на Донбасі ловлять на непідконтрольнійУкраїні території людей і кидають в полон.
Про це розповів звільнений українець Максим Теорентер, який чотири роки був в полоні, передає "Ліга".
"Кожен день там (на окупованій території – Ред.) ловлять людей. Жити людям неможливо. Все незадоволені. Україна – це як Голлівуд! Ви не уявляєте ... Приїжджаєш сюди – ніби в Голлівуд потрапив", – поділився Теорентер.
Він згадував, що за всі роки полону, він боровся за своє життя і честь.
"Повірте, у нас хочуть забрати цю честь і цю свободу. Дуже складно там, нас там дуже не люблять", – додав українець.
Максим Теорентер
Скріншот
Теорентер розповів, що після звільнення він хоче прийти в себе, відпочити і усвідомити, що відбувалося всі ці чотири роки, поки він був у полоні.
Також він додав, що в заручниках російських терористів – то, що він сам бачив і знає, знаходиться ще 15 осіб, і тільки в одній з колоній.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л / ДНР", в ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.
Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.
Після обміну в Росії зажадали, щоб Україна закріпила в Конституції особливий статус Донбасу.
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