"Дуже погано": стало відомо про негативне ставлення жителів ОРДЛО до Зеленського

Більше половини жителів тимчасово окупованих територій Донбасу (78,9%) ставляться до президента України Володимира Зеленського "погано" або "дуже погано".

Про це йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", яке було проведено з 7 до 31 жовтня 2019 року за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

За даними соціологів, 19% респондентів з ОРДЛО ставляться до українського очільника "дуже добре" або "добре". "Погано" або "дуже поганого" – 49,6 і 29,3% відповідно.

На запитання про те, чи змінилося ставлення до президента за останні місяці, відповіли "не змінилося" 44,8% респондентів, "погіршилося" – 22,9%. Розчаровані його діяльністю – 20,5%. Стали думати про нього краще – 2,7% учасників опитування.

1,4% чекають від Зеленського економічного прориву. При цьому 13,3% "допускають імовірність" того, що йому вдасться поліпшити соціально-економічні умови їх проживання, а ось 85% вважають успіх "малоймовірним" і "дуже малоймовірним".

Згідно з результатами опитування, із Зеленським надії на мир у регіоні пов'язують 1,7% респондентів. 59% опитаних на нього не сподіваються, 26,5% не вірять, що він може зупинити війну. Що стосується можливості проведення вдалих переговорів із главою РФ, то 23,8% вважають такий успіх "дуже малоймовірним".

Відзначимо, дослідження проводилося методом face-to-face. Було опитано 1606 респондентів: 800 у непідконтрольній частині Луганської і 806 у непідконтрольній частині Донецької областей. Заявляється, що похибка результатів не перевищує 3,2%.

Зеленський на Донбасі ОП

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" та погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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