Російсько-окупаційні війська обстрілюють ЗСУ навіть тоді, коли є висока ймовірність ураження цивільного населення.
Про це в Facebook заявив штаб операції Об'єднаних сил, зазначивши, що РФ порушує всі домовленості і має явний намір зірвати процес мирного врегулювання на Донбасі.
"Так, обстріл 29 лютого українського військового автомобіля поруч з КПВВ "Мар'їнка" міг легко привести до жертв серед мирних жителів, які перетинають лінію зіткнення. Тільки фортифікаційні споруди, які знаходилися поруч з обстріляною вантажівкою, затримали хвилю уламків і не допустили втрат серед цивільних осіб.
Сьогодні ж, застосувавши ПТУР проти іншої вантажівки одного з підрозділів Збройних сил України, збройні формування Російської Федерації піддали небезпеці місцевих жителів, які могли постраждати при відхиленні ракети від цілі", – розповіли в штабі ООС.
Відзначається, що українські військові дали адекватну відсіч окупантам і жоден акт агресії і надалі не залишиться без відповіді.
"Знищення автомобілів, що перевозять продовольство і воду, зайвий раз підтверджує, що ворог не бажає миру для населення сходу України і робить все, щоб затягнути бойові дії як можна довше", – додали військові.
Карта ООС за 29 лютого
Міноборони
Як писав OBOZREVATEL, терористи РФ жорстко поплатилися за загибель захисників України. У лютому російсько-окупаційні війська тільки за підтвердженими даними понесли величезні втрати на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.
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