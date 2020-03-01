Російсько-окупаційні війська обстрілюють ЗСУ навіть тоді, коли є висока ймовірність ураження цивільного населення.

Про це в Facebook заявив штаб операції Об'єднаних сил, зазначивши, що РФ порушує всі домовленості і має явний намір зірвати процес мирного врегулювання на Донбасі.

"Так, обстріл 29 лютого українського військового автомобіля поруч з КПВВ "Мар'їнка" міг легко привести до жертв серед мирних жителів, які перетинають лінію зіткнення. Тільки фортифікаційні споруди, які знаходилися поруч з обстріляною вантажівкою, затримали хвилю уламків і не допустили втрат серед цивільних осіб.

Сьогодні ж, застосувавши ПТУР проти іншої вантажівки одного з підрозділів Збройних сил України, збройні формування Російської Федерації піддали небезпеці місцевих жителів, які могли постраждати при відхиленні ракети від цілі", – розповіли в штабі ООС.

Відзначається, що українські військові дали адекватну відсіч окупантам і жоден акт агресії і надалі не залишиться без відповіді.

"Знищення автомобілів, що перевозять продовольство і воду, зайвий раз підтверджує, що ворог не бажає миру для населення сходу України і робить все, щоб затягнути бойові дії як можна довше", – додали військові.

Карта ООС за 29 лютого Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, терористи РФ жорстко поплатилися за загибель захисників України. У лютому російсько-окупаційні війська тільки за підтвердженими даними понесли величезні втрати на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!