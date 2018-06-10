Жителі Чорнобиля шокували причиною пожеж в лісах

На місці пожеж під Чорнобилем, де, згідно з офіційними даними горіли 10 гектарів зараженого радіацією лісу, були знайдені сліди, які наштовхують на думку про підпали.

Більш того, як повідомляє ТСН, справжні масштаби пожеж приховувалися і перевищували озвучену площу в три рази.

Як повідомлялося раніше, в ліквідації пожежі у так званому Рудому лісі взяли участь десятки машин спецтехніки, вертоліт, літаки і сотні рятувальників. Як зазначає джерело, тоді ж один з пожежних зізнався на камеру, що цифру 10 гектарів можна сміливо потроїти. Тобто передбачувана площа, охоплена пожежею, могла досягати 30 гектарів.

У свою чергу, голова ГСЧС Микола Чечоткін заявив, що на місці інциденту було знайдено факели, зараз слідчі органи встановлюють їх приналежність і можливе відношення до пожежі. Підпалом, на думку місцевих жителів, нібито намагалися замести сліди вирубки лісів.

Цю версію прокоментували в поліції, де вказали, що так звані факели є лише палицями для змащування залізничних шляхів, у той час як справжньою причиною пожежі могла стати іскра від електромережі.

Незважаючи на те, що у 1986 році найнебезпечнішу частину дерев ліквідували, пожежникам довелося боротися з вогнем на досить "брудній" ділянці Рудого лісу. Через радіаційний фон було прийнято рішення гасити пожежу на старій техніці. При цьому рівень радіації на формі рятувальників зашкалював на дозиметрі.

Як зазначив екс-керівник Чорнобильського радіоекологічного центру, доктор біологічних наук Олег Бондаренко, страшне зовсім не зовнішнє опромінення, а внутрішнє, коли мікрочастинка стронцію або цезію потрапляє до організму людини.

"Аерозоль проникає в організм і ви вже виїхали із зони відчуження, а радіація залишилася у вас в організмі. Вона продовжує опромінювати, поки радіація не вийде з організму. Про концентрації цезію-37 і стронцію в повітрі після пожежі ніхто нічого не говорив", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту в Чорнобилі в Україні знайшли радіоактивне молоко.