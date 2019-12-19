Порвав український паспорт: прихильник окупантів звинуватив Путіна в "собачому житті" на Донбасі

Українець Ігор Книшов, який прийняв російське громадянство, поскаржився, що не отримує пенсії і живе в "ЛНР" "собачим життям".

Відповідне відео він опублікував на своєму YouTube-каналі в четвер, 19 грудня. Пенсіонер також розкритикував президента Росії Володимира Путіна (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Прихильник окупантів показав жахливі умови, в яких проживає через безгрошів'я. "У цей час Володимир Володимирович Путін збирає велику пресконференцію і буде говорити, як все добре йде на Донбасі в "Луганській народній республіці", – поскаржився Книшов.

Ігор Книшов у своїй оселі Скрін відео

Він розповів, що купує в магазинах найдешевші сухарі та хліб, а житло опалює гнилими дровами.

"У мене немає ні на вугілля, ні на газ грошей, бо Путін позбавив мене пенсії з причини відсутності прописки. А паспорта він видає без прописки", – обурився житель Донбасу.

Скрін відео

На своїй сторінці в Twitter блогер із ніком Vitauskas нагадав, що Книшов у 2014 році демонстративно розірвав паспорт України.

"Мрії збуваються!.. Сьогодні він знову подякував Путіну і Росії за те, що допомогли йому встати з колін. Заздріть, біндери!" – із сарказмом прокоментував відео Книшова блогер.

Раніше Ігор Книшов скаржився, що паспорт "ЛНР", який він також має, не допомагає вирішити фінансове питання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ЛНР" нещодавно запустили фейк про переселенця-інваліда, якому на Сумщині нібито порвали рот через відмову говорити українською мовою.

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