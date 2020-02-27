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27 лютого • оновлено в 06:28
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Житель Криму розвіяв міф окупантів про процвітання

4.3т
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У тимчасово окупованому Криму люди страждають в повсякденному житті через обмеження, спровоковані санкціями, а також майже не мають шансів знайти стабільну роботу.

Про це розповів житель захопленого Росією півострова. Роликом з його відвертощами поділився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мінуси жити в Криму – неможливо замовити з Ali Express нічого взагалі, абсолютно. Санкції, постійні санкції у Криму! Через це я не можу зайти на деякі інтернет-ресурси. Постійно блокують, доводиться користуватися VPN", – скаржиться хлопець.

Окупований Крим

Окупований Крим

Крім того, він розвіяв міф російської пропаганди про процвітання Криму і стрімкий розвиток туристичної галузі.

"Хтось думає, що він приїде у Крим, у нього почнеться нове життя? Ось! (Показав нецензурний жест. – Ред). Насправді тут роботи взагалі немає, крім сезонної. В Криму дуже погано розвинений туризм. У тій же самій Туреччині або Єгипті справи йдуть набагато краще. Але ціни в Криму вищі, ніж там", – розповів кримчанин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв висловив упевненість в тому, що президент Росії Володимир Путін добровільно відмовиться від тимчасово окупованого Криму, якщо світ хоча б на рік відмовиться купувати російські нафту і газ.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Обоз, вам самим не зае б л о подобную х у й н ю тут писать?
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2
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Работы нет, Ali Express нет,но в Турцию,Египет езжу постоянно!!!!!)))))))) А еще езжу на заработки и попрыгать в Нью-Санжарию !!!!))))))))) Ну и в бывших сограждан каменюками покидать !!!!!!)))))))
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Громозека Иван
Громозека Иван
Предлагаю этому долбо*бу посетить отель Мрия (плять, у москалей названия какие-то украинские, издеваются наверное),думаю в Турции он в таких не отдыхал.
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