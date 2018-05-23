"Жирні пацюки!" В "ДНР" розлютились на Захарченка і Ко

Пропагандист "ДНР" Костянтин Долгов жорстко розкритикував ватажка "республіки" Олександра Захарченка за те, що він не присвоїв звання "героя" ліквідованому бійцями ЗСУ терористові Олегу Мамієву.

Відповідне відео сепаратист опублікував на відеохостингу YouTube, заявивши, що "герої республіки" гинуть на передовій, а такі як Захарченко там зовсім не бувають, адже сидять в тилу.

"Я довго розмірковував, чому герої йдуть, а тилові пацюки продовжують жити? Напевно, все пояснюється просто - герої воюють, герої завжди на передовій, там, де найнебезпечніше. А жирні тилові щурі сидять там, куди жодного разу не прилітав і мабуть ніколи не прилетить український снаряд", - сказав Долгов.

"Саме тому Захарченко, "Ташкент"("міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв), Прилепин (російський письменник, терорист "ДНР") та інша ряджена гнусь ніколи не загине на передовій, тому що вона там не буває", - заявив пропагандист.

Як повідомлявOBOZREVATEL, командир "15-й інтернаціональної бригади" ("П'ятнашка") терористів "ДНР" Олег Мамієв ("Мамай") був убитий 17 травня бійцями ЗСУ, отримавши проникаючі поранення в голову, груди і живіт.