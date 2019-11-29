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30 листопада • оновлено в 11:03
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/ Розслідування

Наркотики, провокації й прострелені груди: як минув тиждень у зоні ООС

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За період з 22 до 28 листопада в районі проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі окупаційними військами було вчинено 67 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї, поранення отримали три бійці. Загиблих не було.

У такий спосіб минулий тиждень виявився більш спокійним, ніж попередній. Водночас у Мар'їнці були потерпілі серед мирного населення. Місцева жителька отримала поранення. Детальніше про головні події ООС минулого тижня – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 22 по 28 листопада

У п'ятницю, 22 листопада, військовослужбовці Нацгвардії спільно з поліцією провели "комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання" населеного пункту Лиман. За підозрою в участі в незаконних збройних формуваннях було затримано 2 особи. У них вилучили патрони та наркотики.

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У неділю, 24 листопада, в районі ООС відбулися танкові навчання. Військовослужбовці відпрацьовували вихід до району очікування і до району перебування противника з метою завдання удару.

24 листопада в ООС відбулися танкові навчання

24 листопада в ООС відбулися танкові навчання

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У понеділок, 25 листопада, внаслідок обстрілу, який здійснювали збройні формування Росії, в Мар'їнці була поранена місцева мешканка. Юлія Т. йшла по місту зі своєю півторарічною донькою, коли кулі пробили їй груди і плече. Наразі стан потерпілої стабільний.

У Мар'їнці місцева жителька отримала поранення

У Мар'їнці місцева жителька отримала поранення

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У вівторок, 26 листопада, українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) заявила про те, що збройні формування РФ "нахабно провокують наші війська в районі розведення сил". Зокрема, 26 листопада вони скоїли обстріл в районі Петрівського. Вогонь вівся в безпосередній близькості від межі ділянки розведення. "Об'єднані сили наразі вогонь не відкривають, але готові до адекватних дій", – заявили в пресслужбі ООС.

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26 листопада озброєні формування РФ обстріляли українські позиції поблизу Петровського

26 листопада озброєні формування РФ обстріляли українські позиції поблизу Петровського

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Того ж дня Краматорський Об'єднаний центр Цивільно-військового співробітництва відвідали аташе з питань оборони при посольствах США, Великобританії, Німеччини та Франції.

У Краматорську побували аташе при посольствах США, Великобританії, Німеччини та Франції

У Краматорську побували аташе при посольствах США, Великобританії, Німеччини та Франції

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 27 листопада, в Донецькій області відбулася робоча зустріч українських представників СЦКК з учасниками моніторингової місії ОБСЄ. Йшлося про стан розведення сил у Петрівському й Золотому. Сторони підтвердили завершення розведення з української сторони на ділянці №2 в Золотому.

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27 листопада в Донецькій області відбулася робоча зустріч представників СЦКК і ОБСЄ

27 листопада в Донецькій області відбулася робоча зустріч представників СЦКК і ОБСЄ

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У четвер, 28 листопада, на узбережжі Азовського моря поблизу Маріуполя відбулися військові маневри з протидесантної оборони.

28 листопада під Маріуполем відбулися навчання з протидесантної оборони

28 листопада під Маріуполем відбулися навчання з протидесантної оборони

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Цього дня набув чинності новий Порядок в'їзду та виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Водночас всі КПВВ в районі ООС перейшли на зимовий графік роботи – з 8:00 до 17:00.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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