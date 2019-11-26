Жінці пробило груди: "ДНР" влаштували криваву розправу на Донбасі

Російські збройні формування в понеділок, 25 листопада, підло обстріляли населений пункт Мар'їнка. Внаслідок цього поранення отримала жінка.
Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Куля пробила потерпілій груди.
"Громадянка Юлія Т. йшла по місту зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила їй грудну клітку і потрапила в ліве плече. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний", – розповіли військові.
Всього за добу противник 8 разів порушив режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 2 обстріли:
поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.
6 обстрілів російські окупаційні війська вчинили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Троїцького – з СПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Новолуганського і Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "ДНР" влаштували вогняне пекло жителям Донбасу. Вони обстріляли населений пункт, почалися пожежі.
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