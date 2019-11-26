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26 листопада • оновлено в 09:04
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Жінці пробило груди: "ДНР" влаштували криваву розправу на Донбасі

7.2т
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Російські збройні формування в понеділок, 25 листопада, підло обстріляли населений пункт Мар'їнка. Внаслідок цього поранення отримала жінка.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Куля пробила потерпілій груди.

"Громадянка Юлія Т. йшла по місту зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила їй грудну клітку і потрапила в ліве плече. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний", – розповіли військові.

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Всього за добу противник 8 разів порушив режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 2 обстріли:

  • поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

  • біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Жінці пробило груди: "ДНР" влаштували криваву розправу на Донбасі

6 обстрілів російські окупаційні війська вчинили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • біля Троїцького – з СПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • біля Новолуганського і Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "ДНР" влаштували вогняне пекло жителям Донбасу. Вони обстріляли населений пункт, почалися пожежі.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А каким образом определили российский характер пули? Тоже не магнитится что-ли?
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1
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
у опг зеленского перемирие
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Женщина , которая вместо Ведьмы карателям сексуальные услуги оказывала?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Рейт Адам, да нет, радуемся за тебя, теперь ее место для тебя освободилось.
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2
0
Рейт Адам
Рейт Адам
Tapasenko 0leg, ))) ревнуешь?)))
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