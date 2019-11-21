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21 листопада • оновлено в 13:37
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Жінка, яка випала з маршрутки в Одесі, втратила пам'ять. Фото

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Жінка, яка випала з маршрутки в Одесі 19 листопада, втратила пам'ять. Травмована одеситка зараз знаходиться в міській лікарні №11, вона прийшла до тями.

За свідченням лікарів, від удару головою об асфальт у неї розвинулася часткова амнезія, але сам момент падіння вона пам'ятає. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку до кінця)

У той же час водії транспортної компанії, яка обслуговує цей маршрут, стверджують, що конструкція замку цієї моделі автобуса розроблена так, щоб запобігти випадковому відкриттю задніх дверей зсередини.

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В Одесі жінка випала з маршрутки

В Одесі жінка випала з маршрутки

КП "Центр 077" (скріншот відео)

В Одесі жінка випала з маршрутки

В Одесі жінка випала з маршрутки

telegram-канал @xyodessa (скріншот)

Поліція проводить кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху").

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять

ТСН (скріншот відео)

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять

ТСН (скріншот відео)

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять

ТСН (скріншот відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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Автор
Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі водій маршрутки маршрутка
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