Жінка, яка випала з маршрутки в Одесі, втратила пам'ять. Фото

Жінка, яка випала з маршрутки в Одесі 19 листопада, втратила пам'ять. Травмована одеситка зараз знаходиться в міській лікарні №11, вона прийшла до тями.

За свідченням лікарів, від удару головою об асфальт у неї розвинулася часткова амнезія, але сам момент падіння вона пам'ятає. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку до кінця)

У той же час водії транспортної компанії, яка обслуговує цей маршрут, стверджують, що конструкція замку цієї моделі автобуса розроблена так, щоб запобігти випадковому відкриттю задніх дверей зсередини.

Новини На Хмельниччині жінка випала з маршрутки і впала в кому

Зараз експерти визначають, чи були справні замки дверей і ручки в автобусі.

В Одесі жінка випала з маршрутки КП "Центр 077" (скріншот відео)

В Одесі жінка випала з маршрутки telegram-канал @xyodessa (скріншот)

Поліція проводить кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху").

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять ТСН (скріншот відео)

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять ТСН (скріншот відео)

Одеситка, що випала з маршрутки, втратила пам'ять ТСН (скріншот відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

жінка випала з задніх дверей приміської маршрутки №75 Одеса-Теплодар. 38-річну потерпілу доставили в міську лікарню №11 з переломом стегна та струсом мозку.

пізніше в мережі з'явилося шокуюче відео моменту падіння одеситки з автобуса.

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