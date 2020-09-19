Жінка відкусила інтимне місце чоловікові, який спробував її згвалтувати

Жителька Бразилії відкусила "любителю" орального сексу, який намагався її згвалтувати, яєчко.

Як повідомляє Daily Mail, вона була двічі зґвалтована в дитинстві, і вирішила не допустити третьої наруги над собою, коли гвалтівник спробував примусити її до орального контакту, схопивши за волосся.

Жінка пояснила, що була набагато слабшою за нього і силою впоратися з нападником не могла.

"Тому я вдарила по його слабкому місцю і вкусила його", – заявила бразилійка.

Відзначається, що гвалтівник негайно припинив свої сексуальні дії і відправився в лікарню, де йому повідомили, що відкушений орган на місце вже не пришити.

Чоловік заявив, що був упевнений, що сподобався дівчині, і розраховував на взаємність. Зі свого боку поліція не виключає, що жертва теж може опинитися на лаві підсудних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з п'ятизіркових готелів Анталії, в Туреччині, офіціанта звинуватили в нібито зґвалтуванні 15-річної росіянки, яка приїхала на відпочинок з сім'єю.