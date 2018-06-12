Жінка продала свою новонароджену дитину на порозі пологового будинку

12 червня в Черкаській області Нацполіціей затримана жінка, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, життя малюка вона оцінила в 140 000 гривен.

"Зараз ця молода жінка, 1989 р.н., затримана поліцією для проведення подальших слідчих дій. Дякую поліцейським Черкаської за службу, а цій дитині нехай буде більше щастя по життю", - додав Аброськін.

Нагадаємо, раніше під Києвом мати продала дворічного сина .