Жінка продала свою новонароджену дитину на порозі пологового будинку

12 червня в Черкаській області Нацполіціей затримана жінка, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
За його словами, життя малюка вона оцінила в 140 000 гривен.
"Зараз ця молода жінка, 1989 р.н., затримана поліцією для проведення подальших слідчих дій. Дякую поліцейським Черкаської за службу, а цій дитині нехай буде більше щастя по життю", - додав Аброськін.
Нагадаємо, раніше під Києвом мати продала дворічного сина .