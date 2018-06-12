УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Жінка продала свою новонароджену дитину на порозі пологового будинку

1.8тЧитати новину російською

12 червня в Черкаській області Нацполіціей затримана жінка, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, життя малюка вона оцінила в 140 000 гривен.

Новини
Мати сиділа за вбивство, дочка - продала дитину: подробиці гучного ПП на Київщині

"Зараз ця молода жінка, 1989 р.н., затримана поліцією для проведення подальших слідчих дій. Дякую поліцейським Черкаської за службу, а цій дитині нехай буде більше щастя по життю", - додав Аброськін.

Нагадаємо, раніше під Києвом мати продала дворічного сина .

Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаЧеркаси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги