Затримана у Харкові за підозрою у вбивстві дочки Тетяна П`янова заявила, що її дитину звати Єва, а не Христина.

Про це жінка заявила на засіданні суду, який обирав їй запобіжний захід. Відео в Facebook опублікувала журналістка Ганна Юрченко.

Тетяна П`янова

"Чужа сім'я це темний ліс, зійдіть з небес на землю. Як так вийшло? Як як? Помилка молодості, т*ахнули в 16 років і завагітніла. І дочка у мене не Христина, а Єва, щоб ви знали. А скоро буде Адам", – говорила затримана.

Нагадаємо, що в Харкові затримали голу жінку, яка бігала по місту з пакетом, де лежала відрізана голова.

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