Затримана у Харкові за підозрою у вбивстві дочки Тетяна П`янова заявила, що її дитину звати Єва, а не Христина.
Про це жінка заявила на засіданні суду, який обирав їй запобіжний захід. Відео в Facebook опублікувала журналістка Ганна Юрченко.
Тетяна П`янова
"Чужа сім'я це темний ліс, зійдіть з небес на землю. Як так вийшло? Як як? Помилка молодості, т*ахнули в 16 років і завагітніла. І дочка у мене не Христина, а Єва, щоб ви знали. А скоро буде Адам", – говорила затримана.
Нагадаємо, що в Харкові затримали голу жінку, яка бігала по місту з пакетом, де лежала відрізана голова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пізніше поліція розкрила страшні деталі про криваву трагедію в Харкові.
Сусідка сказала, що жінка, яка вбила дочку, була екстрасенсом і проводила обряди.
Також сусідка розповіла про жінку, відрізати голову доньці.
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