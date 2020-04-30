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30 квітня • оновлено в 16:49
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Жінка назвала вбиту дочку в Харкові "помилкою молодості"

2.1т
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Затримана у Харкові за підозрою у вбивстві дочки Тетяна П`янова заявила, що її дитину звати Єва, а не Христина.

Про це жінка заявила на засіданні суду, який обирав їй запобіжний захід. Відео в Facebook опублікувала журналістка Ганна Юрченко.

Тетяна П`янова

Тетяна П`янова

"Чужа сім'я це темний ліс, зійдіть з небес на землю. Як так вийшло? Як як? Помилка молодості, т*ахнули в 16 років і завагітніла. І дочка у мене не Христина, а Єва, щоб ви знали. А скоро буде Адам", – говорила затримана.

Нагадаємо, що в Харкові затримали голу жінку, яка бігала по місту з пакетом, де лежала відрізана голова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство у Харкові
Місце
Україна Харків
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