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"Жертва СБУ": Захарова висловилася про "вбивство" Бабченко

1.8тЧитати новину російською

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російський журналіст Аркадій Бабченко є жертвою СБУ.

Так Захарова в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" прокоментувала спецоперацію з інсценуванням вбивства в Україні, пише RT російською.

"Я особисто переконана, що він - абсолютна, 100-відсоткова жертва. І коли говорять, що Бабченко не вбили, - його якраз вбили. Убили журналіста Бабченко", - заявила представник МЗС Росії.

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Вона додала, що "журналіста Бабченко більше немає" і назвала його "посміховиськом".

"Є всесвітнє посміховисько, є людина, яка ... Неважливо, які у нього були погляди, можемо погоджуватися чи ні, але більше в публічному просторі людини, якій би вірили, чиї матеріали читали б серйозно, немає. Тому якраз СБУ вбила Бабченко в цьому сенсі слова", - запевнила Захарова.

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Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, українці розповіли, що думають про "вбивство" Бабченка.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Марія ЗахароваАркадій Бабченко
Об'єкт
Служба безпеки України
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