"Жертва СБУ": Захарова висловилася про "вбивство" Бабченко

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російський журналіст Аркадій Бабченко є жертвою СБУ.

Так Захарова в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" прокоментувала спецоперацію з інсценуванням вбивства в Україні, пише RT російською.

"Я особисто переконана, що він - абсолютна, 100-відсоткова жертва. І коли говорять, що Бабченко не вбили, - його якраз вбили. Убили журналіста Бабченко", - заявила представник МЗС Росії.

Вона додала, що "журналіста Бабченко більше немає" і назвала його "посміховиськом".

"Є всесвітнє посміховисько, є людина, яка ... Неважливо, які у нього були погляди, можемо погоджуватися чи ні, але більше в публічному просторі людини, якій би вірили, чиї матеріали читали б серйозно, немає. Тому якраз СБУ вбила Бабченко в цьому сенсі слова", - запевнила Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, українці розповіли, що думають про "вбивство" Бабченка.