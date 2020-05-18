Утро начинается не с кофе)

Звонит мне утром некий мужчина и настойчиво просится в гости. Сыпет данными, мол, знает все мои явки, пароли, адреса. Представляется участковым (!!!), а поговорить мы с ним должны о делах государственной важности – моей статье " Мрия для Гереги". При этом, настойчиво повторяет, что ему известен мой домашний адрес и я должна! рассказать, почему пишу на такие темы и откуда у меня эта информация. Я уж не знаю, до чего должна была обмельчать власть, чтобы журналистов "пугать" такими персонажами, как "Женя-разрешитель". Полюбуйтесь, как подписан этот "участковый" в телефонах людей. "Решала", "бульдог", "разрешитель по оружию". Странные тэги, не находите? Ну как для типичного "дяди Степы".

Facebook Натальи Власовой

Facebook Натальи Власовой

Facebook Натальи Власовой

Facebook Натальи Власовой

Facebook Натальи Власовой

Евгений Мазур, номер телефона +380964003934, теперь я Вас жду в гости. Простите, но в дом пускаю только близких. А вот на прямой эфир – вэлкам! Подискутируем об "Эпицентре" и "гуманитарных грузах". Жалко, что Вы сейчас в ужасе бросаете трубку, когда звонят мои коллеги.

Зря Вы взялись за это дело, "Женя-решала". Испытание медными трубами, то есть славой, самое сложное. А у Вас все только начинается…