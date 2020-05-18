"Женя-разрешитель": как власть пугает журналистов
Утро начинается не с кофе)
Звонит мне утром некий мужчина и настойчиво просится в гости. Сыпет данными, мол, знает все мои явки, пароли, адреса. Представляется участковым (!!!), а поговорить мы с ним должны о делах государственной важности – моей статье " Мрия для Гереги". При этом, настойчиво повторяет, что ему известен мой домашний адрес и я должна! рассказать, почему пишу на такие темы и откуда у меня эта информация. Я уж не знаю, до чего должна была обмельчать власть, чтобы журналистов "пугать" такими персонажами, как "Женя-разрешитель". Полюбуйтесь, как подписан этот "участковый" в телефонах людей. "Решала", "бульдог", "разрешитель по оружию". Странные тэги, не находите? Ну как для типичного "дяди Степы".
Евгений Мазур, номер телефона +380964003934, теперь я Вас жду в гости. Простите, но в дом пускаю только близких. А вот на прямой эфир – вэлкам! Подискутируем об "Эпицентре" и "гуманитарных грузах". Жалко, что Вы сейчас в ужасе бросаете трубку, когда звонят мои коллеги.
Зря Вы взялись за это дело, "Женя-решала". Испытание медными трубами, то есть славой, самое сложное. А у Вас все только начинается…