Жданов спрогнозував, що з Савченко зроблять у СІЗО

У слідчому ізоляторі з позафракційним народним депутатом України Надією Савченко працюватимуть фахівці.

Такі напевно є в ізоляторі СБУ, де буде утримуватися заарештована нардеп, - заявив у коментарі "Обозревателю" військовий експерт Олег Жданов.

"Савченко - це політичний проект. Я зрозумів це, щойно її почали піарити в російській в'язниці. І цей політичний проект напередодні виборів починає набирати обертів, дуже сильно критикувати владу", - сказав він.

На думку експерта, дії щодо Савченко мають на меті "дискредитувати її і пред'явити їй серйозне звинувачення". "Тим самим через неї притиснуть ще й Медведчука", - припустив Жданов. У цьому контексті він зазначив: "Вона буде утримуватися в слідчому ізоляторі СБУ, і що вона там буде розповідати, ми не знаємо. Там з нею можуть попрацювати такі ж фахівці, які працювали з нею в Москві".

Водночас експерт вважає непереконливими звинувачення, що пред'являються їй. "Це взагалі казка. Міномет калібру 60 мм, міна - 120 мм, як вони збиралися з нього стріляти? І лише дві особи - вона і Рубан. Рубан - перевізник, а вона хто - термінатор? Де ця агентурна мережа, де ці ударні групи бойовиків, які повинні були все це творити? Ви собі уявляєте, як це можна провернути в Києві?"

Відповідаючи на запитання "Обозревателя", чим закінчиться історія з Савченко, Жданов сказав: "Максимально накрутять хвоста й відпустять".

Як писав "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада України позбавила Надію Савченко депутатської недоторканності. Вона була заарештована прямо в залі суду. Наразі в Шевченківському районному суді Києва розглядається питання про обрання для неї запобіжного заходу.