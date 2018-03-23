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Жданов спрогнозував, що з Савченко зроблять у СІЗО

5.4тЧитати новину російською

У слідчому ізоляторі з позафракційним народним депутатом України Надією Савченко працюватимуть фахівці.

Такі напевно є в ізоляторі СБУ, де буде утримуватися заарештована нардеп, - заявив у коментарі "Обозревателю" військовий експерт Олег Жданов.

"Савченко - це політичний проект. Я зрозумів це, щойно її почали піарити в російській в'язниці. І цей політичний проект напередодні виборів починає набирати обертів, дуже сильно критикувати владу", - сказав він.

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На думку експерта, дії щодо Савченко мають на меті "дискредитувати її і пред'явити їй серйозне звинувачення". "Тим самим через неї притиснуть ще й Медведчука", - припустив Жданов. У цьому контексті він зазначив: "Вона буде утримуватися в слідчому ізоляторі СБУ, і що вона там буде розповідати, ми не знаємо. Там з нею можуть попрацювати такі ж фахівці, які працювали з нею в Москві".

Водночас експерт вважає непереконливими звинувачення, що пред'являються їй. "Це взагалі казка. Міномет калібру 60 мм, міна - 120 мм, як вони збиралися з нього стріляти? І лише дві особи - вона і Рубан. Рубан - перевізник, а вона хто - термінатор? Де ця агентурна мережа, де ці ударні групи бойовиків, які повинні були все це творити? Ви собі уявляєте, як це можна провернути в Києві?"

Відповідаючи на запитання "Обозревателя", чим закінчиться історія з Савченко, Жданов сказав: "Максимально накрутять хвоста й відпустять".

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Як писав "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада України позбавила Надію Савченко депутатської недоторканності. Вона була заарештована прямо в залі суду. Наразі в Шевченківському районному суді Києва розглядається питання про обрання для неї запобіжного заходу.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзивсправа Савченко
Особи
Олег ЖдановНадія Савченко
Місце
Україна
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