"Немає сил": Жданов дав прогноз щодо військ Кремля на Донбасі

Наразі Росія проводить на окупованих територіях Донбасу "маскувальні заходи".

"Вони виконують слова президента Росії "їх там немає", - заявив у коментарі "Обозревателю" військовий експерт Олег Жданов.

Коментуючи наказ кремлівським найманцям на Донбасі здати всі документи, що вказують на їхню приналежність до Російської Федерації - паспорти, водійські посвідчення тощо, - він зазначив: "Росія проводить маскувальні заходи для того, щоб убезпечити себе в плані доказової бази присутності її військ на нашій території. Щоб, наприклад, коли хтось із них потрапляє в полон, на запитання: "Ти хто?" - він міг би відповісти: "Ніхто".

У цьому контексті Жданов нагадав про те, що ОБСЄ продовжила свою місію на Донбасі ще на рік, "від Росії знову вимагатимуть забезпечити допуск на всі об'єкти".

Таким чином, "для Росії це нормальна маскувальна дія", - запевнив Жданов.

"Чи буде збільшуватися чисельність російських військ на окупованій території?" - запитав "Обозреватель". "Навряд чи", - сказав він. І пояснив: "У них більше немає сил і можливостей. Зараз вони сформували на нашій території угруповання чисельністю близько 35 тисяч. Техніка поставлена, люди укомплектовані. У разі необхідності буде відбуватися ротація техніки і доукомплектування".

Як писав "Обозреватель", прес-центр штабу АТО повідомив про те, що до ранку 22 березня бойовики з Росії та інших країн зобов'язані були здати всі документи, які можуть підтверджувати їхню участь у військовому конфлікті на Донбасі.