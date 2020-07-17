Жахливі умови в Харківському СІЗО вразили омбудсмена: цвіль, переповнені камери та знущання

У Харківському слідчому ізоляторі, а також медичній частині №27 філії ДУ "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в Луганській області засуджені поскаржилися на неналежні умови утримання.

Перевірку провели працівники Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини спільно із представниками громадськості, повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана. На сайті відомства також опублікували фотодокази (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Платні камери лише для чоловіків, для решти – переповнені, вкриті пліснявою та грибком!" – підкреслили в повідомленні.

Харківський слідчий ізолятор (ombudsman.gov.ua)

Зазначається, що під час огляду приміщень та камер Харківського СІЗО засуджені та особи, взяті під варту поскаржилися також на низьку якість їжі та жорстоке поводження.

Камери в Харківському СІЗО переповненя (ombudsman.gov.ua)

І не дивно, адже, як видно на фото, окремі режимні корпуси установи, які було збудовано до 200 років тому, законсервовані через аварійний стан. Тому більшість камер там переповнені – в окремих понаднормово можуть утримувати чотирьох і більше осіб.

Стіни приміщень виправної установи покриті цвіллю і грибком (ombudsman.gov.ua)

"В одному з режимних корпусів членами моніторингової групи було виявлено три камерні приміщення площею до 1 кв. м, не передбаченні чинним кримінально-виконавчим законодавством та нормативними документами Міністерства юстиції України, у яких в’язні можуть лише стояти", – розповіли перевіряючі.

Умови утримання у Харківському СІЗО (ombudsman.gov.ua)

Натомість персонал установи пояснює, нібито в зазначені приміщення тимчасово поміщають осіб, які схильні до нападу або ж надто агресивних в’язнів. Хоча, апелюють в Офісі омбудсмена, навіть нетривале утримання в таких камерах може розцінюватися як жорстоке поводження із в’язнями.

Жахливі умови утримання у Харківському СІЗО (ombudsman.gov.ua)

У відомстві додали, що в Харківському СІЗО скористатися платною камерою, що нещодавно запровадив Мін’юст, можуть лише чоловіки. Однак більшість утримуваних взагалі не знає про цю послугу.

Утримувані скаржаться на погану якість їжі (ombudsman.gov.ua)

"Один із в’язнів поскаржився на неправомірне застосування до нього фізичної сили та погрози фізичного й сексуального насилля з боку працівника установи. Інформація про подію буде направлена до територіального управління ДБР. Також виявлено випадок неналежного обліку отриманих в’язнями тілесних ушкоджень. Зокрема, засуджений отримав опіки II ступеню під час роздачі їжі. Попри це, інформація про цю подію ніде не була зафіксована", – констатують в Офісі омбудсмена.

Засуджені кажуть про знущання з боку працівників виправної установи (ombudsman.gov.ua)

Там додали, що члени моніторингової групи виявили ще низку порушень у вказаних установах, зокрема й таких, які стосуються недотримання карантинних обмежень.

У Харківському СІЗО є і платні камери, але тільки для чоловіків (ombudsman.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у СІЗО Дніпра, Запоріжжя та Вільнянському районі Запорізької області відкрили платні камери для утримуваних. Вартість "проживання" у них – від 540 грн за добу.