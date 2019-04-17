"Жахлива Україна!" На росТБ цинічно використали поранену дитину з Донбасу

Російські пропагандисти розшукали дівчинку Леру Рассказову, яка постраждала під час обстрілу в терористичній "ЛНР". Вони зняли про неї брехливий сюжет, у якому звинуватили в тому, що сталося, Збройні сили України.

Інтерв'ю з дитиною та її мамою показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ведучий передачі Євген Попов ставив сім'ї запитання із натяками, щоб потім використовувати їхні відповіді для необґрунтованого очорнення України.

"У нас обстріли відбуваються майже щодня. Це рідко коли буває, що тихо. Навіть коли тихо, людям страшно від того, що тиша. Люди вже не можуть нормально жити. Всі чекають, що щось має статися. Це просто вже нестерпно. Ми хочемо жити, ми хочемо працювати, хочемо, щоб у наших дітей було дитинство", — поскаржилася на війну, яку насправді розв'язала Росія, мати постраждалої дівчинки Олена Рассказова.

Жителі "ЛНР" Скріншот відео

Попов лицемірно зазначив, що Росія нібито теж мріє про те, щоб у дітей Донбасу було дитинство, і про закінчення війни.

Його обвинувальну риторику щодо України підхопила і скандальна співведуча Ольга Скабєєва. "Страшна, жахлива і огидна Україна в тому сенсі, що до виборів залишається п'ять днів, і жоден із кандидатів не пропонує взагалі ніякого реального плану щодо завершення війни на Донбасі!" — їдко зазначила поплічниця путінського режиму, який влаштував війну на сході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні російські пропагандисти використали у своїх підступних цілях пенсіонерку з Донецька, фото якої раніше опублікував у себе в Instagram спецпредставник США питань Донбасу Курт Волкер, представивши її жертвою російської агресії.

Рупори Кремля розшукали жінку і зняли з нею сюжет, у якому вона, ймовірно за їхньою вказівкою, звинувачує в обстрілі мирного населення ЗСУ.

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