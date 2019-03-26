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Жахлива ДТП із мажором в Одесі: очевидець розкрив нові подробиці

2.6тЧитати матеріал російською

Другим водієм на Porsche, який був показаний на відео жахливої ДТП в Одесі, виявився місцевий підприємець Георгій Бочорішвілі.

Як повідомляє "Думська", бізнесмен повідомив, що був свідком аварії, але в гонці із загиблим не брав участі.

"BMW пройшов настільки близько, що дивом не зачепив мій автомобіль. Далі все відбулося на моїх очах, ми одразу зупинилися, викликали швидку і дочекалися поліцію, рятувальників і медиків. Із загиблими я знайомий не був, і в жодних гонках участі не брав. У салоні зі мною була моя дружина, їхали додому. Висловлюю рідним і близьким свої співчуття", – розповів він.

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Георгій Бочорішвілі є головою ради директорів будівельної компанії "ЗАРС".

Георгій Бочорішвілі

Георгій Бочорішвілі

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 24 березня в Одесі автомобіль BMW X6 врізався в припарковане авто, потім влетів у стовп і загорівся. В результаті ДТП 33-річна пасажирка BMW загинула на місці. 22-річний водій був доставлений у реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.

  • За кермом BMW був Шаміль Гаджієв. Загибла пасажирка – Вікторія Кравченко, донька колишнього власника одеського готелю "Моцарт".

  • Також у мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобіля BMW X6 із Porsche в Одесі в ніч на 24 березня, в результаті чого загинули Гаджієв і Кравченко.

  • Пізніше брат загиблого в ДТП в Одесі хлопця виклав фото з похорону.

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УкраїнаОдеса
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Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, что отыщутся записи с камер наружного наблюдения или автомобильных видеорегистраторов. И что одесская полиция не закроет на них глаза. По погибшему и выжившему джигитам я не особо скорблю, а девушку жалко…
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Рад Юрий
Рад Юрий
Ш. Олег, Земля им бетоном. А в Харькове так же была дЬевушка
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Рад Юрий
Рад Юрий
В одном джиев, в другом швили. Заебали марсиане, своих ублюдков хватает!
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