Жахлива ДТП із мажором в Одесі: очевидець розкрив нові подробиці

Другим водієм на Porsche, який був показаний на відео жахливої ДТП в Одесі, виявився місцевий підприємець Георгій Бочорішвілі.

Як повідомляє "Думська", бізнесмен повідомив, що був свідком аварії, але в гонці із загиблим не брав участі.

"BMW пройшов настільки близько, що дивом не зачепив мій автомобіль. Далі все відбулося на моїх очах, ми одразу зупинилися, викликали швидку і дочекалися поліцію, рятувальників і медиків. Із загиблими я знайомий не був, і в жодних гонках участі не брав. У салоні зі мною була моя дружина, їхали додому. Висловлюю рідним і близьким свої співчуття", – розповів він.

Георгій Бочорішвілі є головою ради директорів будівельної компанії "ЗАРС".

Георгій Бочорішвілі Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 березня в Одесі автомобіль BMW X6 врізався в припарковане авто, потім влетів у стовп і загорівся. В результаті ДТП 33-річна пасажирка BMW загинула на місці. 22-річний водій був доставлений у реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.

За кермом BMW був Шаміль Гаджієв. Загибла пасажирка – Вікторія Кравченко, донька колишнього власника одеського готелю "Моцарт".

Також у мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобіля BMW X6 із Porsche в Одесі в ніч на 24 березня, в результаті чого загинули Гаджієв і Кравченко.

Пізніше брат загиблого в ДТП в Одесі хлопця виклав фото з похорону.

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