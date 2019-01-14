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Жахлива ДТП із маршруткою під Харковом: подробиці з місця трагедії

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Причиною смертельної аварії з маршруткою і легковим авто під Харковом 14 січня, у якій загинули 4 і постраждали 9 осіб, може бути слизька дорога.

Як сказано в сюжеті ТСН, зіткнення сталося близько 8:00 години ранку. Удар був такої сили, що одна з пасажирок Hyndai вилетіла з вікна машини прямо під колеса маршрутки.

За попередніми даними, водій легкового авто не впорався з керуванням на слизькій дорозі, його винесло на зустрічну смугу, де він на швидкості зіткнувся з мікроавтобусом.

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Жахлива ДТП із маршруткою під Харковом: подробиці з місця трагедії

Скрін відео ТСН

У філії автодору наполягають, що на ділянці, де сталася аварія, ожеледі не було: "Ми працюємо там постійно, у нас цілодобове чергування, і посипано, і оброблено".

На місці ДТП загинули чотири людини — двоє пасажирів легковика, його водій, а також пасажирка мікроавтобуса, що сиділа поруч із водієм. Усі потерпілі є пасажирами маршрутки, у них численні переломи та внутрішні травми.

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Жахлива ДТП із маршруткою під Харковом: подробиці з місця трагедії

Скрін відео ТСН

"Загроза життю існувала, і вона залишається, але зараз стан стабільний. Це поєднані травми, переломи, черепно-мозкові травми, забої черевної порожнини, грудної клітки", — розповів головний лікар районної лікарні міста Чугуїв В'ячеслав Грушка.

Відомо, що в тяжкому стані перебувають двоє людей, один із них — це водій автобуса, який перебуває без свідомості.

Одну з жінок довелося визволяти рятувальникам. "Жінку затиснуло між сидінням водія та пасажирським. За допомогою гідроінструмента розтиснули сидіння", — розповів начальник чугуївського варти ДСЧС Сергій Водолазький.

У поліції за фактом аварії порушили кримінальну виробництво.

Імена деяких загиблих і травмованих досі встановлюють.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні під Києвом на трасі біля смт Залісся сталася смертельна ДТП за участю легкового авто і вантажівки. В результаті зіткнення загинуло троє людей, ще двоє травмовані.

У поліції пояснили, що водій легкового Opel з чотирма пасажирами в салоні не впорався з керуванням на слизькій дорозі та в'їхав у вантажівку, водій якої зупинився для допомоги іншому автомобілісту.

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Місце
УкраїнаХарків
Теги
ДТПсмертьфотографиивидео
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Казаринов Александр
Казаринов Александр
Трассы и дороги чистят с большими перебоями, ибо сам был в такой ситуации, и не было машин встречных и сзади, при этом скорость автомобиля составляет не более 60 км/ч на "скоростной" трассе, развернуло на 180, и в сугроб (если шо, резина зимняя, шипованная)
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