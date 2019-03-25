Жах "Л/ДНР": ЗСУ отримали смертоносну зброю. Потужне відео

Українські воїни отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед якого танки, БТР і артилерійські установки.

Смертоносну зброю передав президент України Петро Порошенко. Відповідне відео з'явилося на його каналі в Twitter.

"Днями передав військовим на Хмельниччині понад 420 одиниць озброєння та техніки. Працівники оборонної галузі дали українським воїнам у руки і щит, і меч. Дали смертоносну для ворога зброю, якою, запевняю, у разі потреби українська армія вміло скористається", — йдеться в повідомленні.

Днями передавши військовім на Хмельніччіні понад 420 одиниць Озброєння та техніки. Працівники оборонної Галузі дали Українським воїнам у руки и щит, и меч. Далі смертоносні для ворога зброю, Якою, запевняю, у разі спожи українська армія вміло скорістається. # НоваАрмія pic.twitter.com/sLL9efYkZJ - Петро Порошенко (@poroshenko) 24 березня 2019 р

Нове озброєння для ЗСУ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні випробували нове ударне озброєння для ЗСУ.

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