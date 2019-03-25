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Жах "Л/ДНР": ЗСУ отримали смертоносну зброю. Потужне відео

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Українські воїни отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед якого танки, БТР і артилерійські установки.

Смертоносну зброю передав президент України Петро Порошенко. Відповідне відео з'явилося на його каналі в Twitter.

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"Днями передав військовим на Хмельниччині понад 420 одиниць озброєння та техніки. Працівники оборонної галузі дали українським воїнам у руки і щит, і меч. Дали смертоносну для ворога зброю, якою, запевняю, у разі потреби українська армія вміло скористається", — йдеться в повідомленні.

Нове озброєння для ЗСУ

Нове озброєння для ЗСУ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні випробували нове ударне озброєння для ЗСУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Передал...лично сделал...уууууу...молодец...А гдеиновые самолеты и новые танки???? Т62...это не танк..как бы ты его не красил..лично...
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