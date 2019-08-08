Згвалтував у четвертий раз: на Донеччині засудили педофіла-рецидивіста

У Маріуполі Донецької області суд засудив до 14 років педофіла, який нападав на дівчат у віці 10-13 років. До цього чоловік тричі був судимий за злочини сексуального характеру.

Як повідомила прес-служба Маріупольської місцевої прокуратури, 48-річний зловмисник був затриманий навесні 2017 року.

У березні злочинець напав на дівчинку, яка заходила до під'їзду багатоквартирного будинку. Чоловік приставив до горла переляканої дитини канцелярського ножа, після чого вчинив стосовно неї розпусні дії.

Маріупольський педофіл ГУНП в Донецькій області

Аналогічний злочин гвалтівник вчинив у квітні, напавши на трьох школярок 12-13 років.

Наступною жертвою педофіла стала 10-річна дівчинка. Дитина поверталася з гімназії і зайшла до під'їзду будинку. На верхньому, 12-му поверсі, педофіл напав на школярку і задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, погрожуючи дитині канцелярським ножем.

Педофіл нападає на дітей (ілюстрація) MRPL.city

Поліцейським дівчинка змогла описати злочинця і того затримали протягом доби.

Нашим журналістам правоохоронці повідомили, що педофіл працював двірником на комунальному підприємстві. На початку лютого 2016 року чоловік пішов на волю, відсидівши 10 років за аналогічний злочин.

Педофіл нападав на дітей у Маріуполі Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва педофіл напав у під'їзді на 13-річну дівчинку. Школярці вдалося вирватися, але коли вона відкрила ключем двері квартири, чоловік заштовхав її всередину – почав душити, а потім змусив роздягнутися.

У Маріуполі 23 червня місцевий житель намагався згвалтувати 11-річну дівчинку, яка йшла на заняття комп'ютерних курсів.

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