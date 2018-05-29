Згвалтував понад 10 дітей: на Донбасі оголосили підозру педофілу

У Слов'янську Донецької області 54-річному чоловіку оголосили про підозру у більш ніж 20 фактах зґвалтування дітей.

Слідству вдалося встановити 14 потерпілих, серед яких малолітні діти, повідомляє прес-служба поліції області.

"У ході слідства правоохоронці з'ясували, що житель Слов'янська здійснював статеві злочини стосовно дітей протягом 13 років", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці зібрали докази причетності чоловіка до 23 фактів сексуального насильства щодо неповнолітніх, за період 2001-2014 років. З них три факти вчинені щодо малолітніх дітей (до 14 років).

"У своєму приватному будинку раніше судимий зловмисник створив місце розпусти, де розбещував і ґвалтував дітей під загрозою розправи, користуючись їхнім безпорадним станом", - повідомили у поліції.

За інформацією слідства, жертвами підозрюваного ставали підлітки здебільшого з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Залякані діти нічого не розповідали рідним. Також ґвалтівник змушував дітей брати участь у зйомках порнографії.

"Зазначену продукцію поширював в інтернеті через створену ним "закодовану" мережу обміну файлів", - повідомили у поліції.

В цілому чоловік підозрюється у скоєнні 37 злочинів за 6 кримінальними провадженнями.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст.156 "розбещення неповнолітніх", ч.3 ст.302 "створення або утримання місць розпусти із залученням неповнолітніх", ч.2,3 ст. 153 "насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом", ч.1 ст. 304 "втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" КК.

Стосовно підозрюваного було відкрито кримінальне провадження за фактом створення місця розпусти та розбещення малолітніх. Він був викритий у кінці 2017 року, після чого почав переховуватися від правоохоронців. На початку 2018 року його затримали.

Зараз підозрюваний перебуває під арештом у СІЗО. Триває досудове розслідування.

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