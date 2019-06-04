Згвалтував, погрожуючи ножем: в Слов'янську колишній зек влаштував полювання на дівчат

У понеділок, 3 червня, озброєний ножем чоловік напав і зґвалтував 18-річну дівчину в Слов'янську Донецької області.

У той же день поліцейські встановили особу злочинця, а вранці 4 червня затримали його, повідомляє прес-служба поліції.

"Дівчина добре запам'ятала прикмети свого кривдника, які допомогли оперативникам розкрити злочин. Ним виявився 28-річний раніше судимий житель Слов'янська", - повідомляють правоохоронці.

Ілюстрація

Слід зазначити, що за добу до цього чоловік намагався вчинити розпусні дії відносно іншої мешканки, але потенційній жертві вдалося втекти.

Вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в Києві згвалтували дівчину посеред вулиці.

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