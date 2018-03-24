Згвалтував і вбив вагітну: на Донбасі "взяли" друга Гіркіна

На Донбасі заарештували розшукуваного російським командуванням терористів командира 3-й МСБ 7-ї бригади 1-го корпусу ВС РФ Юрія Свиридова (позивний "Мачете").

На даний момент його доставили до Луганська, пише на своїй сторінці в Facebook військовий журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, він є особистим другом колишнього ватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна.

"Свиридов скоїв злочин, резонансний навіть за бандитськими поняттями російських спецслужб. "Мачете" прямо на позиціях застрелив найманку зі свого ж батальйону Анастасію Ткачову, яка відмовила йому в інтимній близькості. Ткачова виявилася вагітною, так що по суті Свиридов убив двох людей", - уточнив журналіст.

Убита Свиридовим найманка

Про арешт "Мачете" в своєму ЖЖ також написав пособник терористів на Донбасі Михайло Полинков (позивний "Кришталик").

"Раніше" Мачете "повернувся в Дебальцеве, щоб довести свою невинність у тому, в чому його звинувачують. Дуже просив перевірити себе на детекторі брехні. Боюся, що можуть його не довезти до нього", - заявив він.

Як повідомляв "Обозреватель", убита на Донбасі російська терористка "ДНР" Анастасія Ткачова була згвалтована і застрелена власним командиром - Юрієм Свиридовим - у жовтні 2017. При цьому жінка була на пізньому терміні вагітності.