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Зґвалтував до смерті: на Прикарпатті трапилася жахлива НП

17.4т Читати матеріал російською

В Івано-Франківській області чоловік зґвалтував жінку, після чого та померла. Злочинець був затриманий.

Трагедія трапилася у с. Вигода Верховинського району в ніч на 9 липня повідомили у регіональній прокуратурі. Як стало відомо, 35-річний зловмисник прийшов до будинку 45-річної сусідки, де вони разом розпивали спиртні напої.

"Коли жінка перебувала у безпорадному стані внаслідок сп'яніння, чоловік вступив із нею у статеві зносини неприродним способом без її добровільної згоди. В результаті жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла", – повідомили у відомстві.

Жінка померла від отриманих травм (ілюстрація)

Жінка померла від отриманих травм (ілюстрація)

nn.by

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 152 ч. 5 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Надзвичайна подія трапилась у с. Вигода

Надзвичайна подія трапилась у с. Вигода

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області 15-річну дівчину зґвалтував місцевий житель. Вона намагалася втекти, але він наздогнав і почав погрожувати ножем.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
кримінал Національна поліція України
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