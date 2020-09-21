Зґвалтування дівчини в Луцьку: в поліції розповіли нові подробиці

Рецидивіста, який зґвалтував вночі в Луцьку 20-річну дівчину, знайшли за декілька годин завдяки камерам відеоспостереження.

Як розповіли OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції Волинської області, раніше зловмисник був засуджений за грабежі, крадіжки й розбої.

"Повідомлення про зґвалтування надійшло 19 вересня близько 2-ї години ночі. Дівчинка поверталася з роботи, коли невідомий на неї напав та зґвалтував в одному з парків Луцька. Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські протягом декількох годин встановили особу зловмисника і затримали його – це раніше неодноразово судимий 25-річний житель Нововолинська", – розповіли у пресслужбі.

У поліції додали, що рецидивісту вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Луцьку чоловік нібито напав на дівчину, коли та поверталася додому, і зґвалтував її.