Зґвалтували в готелі? У Вінниці спалахнув скандал із 13-річною дівчинкою

У Вінниці правоохоронці перевіряють факт розбещення 13-річної дівчинки, яка потрапила в лікарню з готелю в стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомила пресслужба місцевої поліції, 1 лютого, приблизно 20:00 в поліцію звернулися її батьки, заявивши про розпусні дії з боку невідомих осіб.

"Попередньо встановлено, що дівчина святкувала в компанії друзів день народження. За висновками лікарів та судово-медичного експерта, зґвалтування неповнолітньої не було.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію, викладену в заяві батьками про можливі розпусні дії щодо неповнолітньої, встановлюють усіх осіб, з якими відпочивала дівчина", – відзвітували в поліції.

Слідчі дії проводяться в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 156 КК України (Розбещення неповнолітніх). Такий злочин карається обмеженням волі терміном до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, на Одещині суд засудив 63-річного педофіла, який влітку минулого року зґвалтував 9-річного хлопчика, до 11 років в'язниці.

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