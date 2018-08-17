Згвалтували битою: під Хмельницьким по-звірячому познущалися з інваліда

У Хмельницькій області троє чоловіків викрали і згвалтували хлопця з інвалідністю.

Спочатку чоловіки запропонували йому випити з ними, потім змусили заплатити за алкоголь, повідомляють "Факти" з посиланням на джерела в поліції.

Коли у потерпілого грошей не залишилося, зловмисники схопили його, кинули в багажник машини і відвезли за місто на смітник.

Там хлопця прив'язували до дерева, били битою, а потім нею ж і згвалтували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Обухові Київської області водій маршрутки образив і спробував завдати тілесних ушкоджень інваліду війни.